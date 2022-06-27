Брянского полицейского подозревают в превышении полномочий

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Старшего инспектора отделения по вопросам миграции отдела полиции «Новозыбковский» подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудил следственный комитет Брянской области.

По версии следствия, страж порядка знал, что двое иностранцев живут по фиктивной регистрации в городе Новозыбкове. Но меры к пресечению незаконной миграции он не принял и о нарушении закона не сообщил. Иностранцы незаконно получили вид на жительство в России.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД.

В полиции отметили, что при подтверждении вины сотрудника уволят. Строгая дисциплинарная ответственность грозит и его руководителю.