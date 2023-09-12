Брянского школьника подозревают в содействии телефонным мошенникам

16-летнего школьника из Брянского района подозревают в содействии телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть отдела полиции «Почепский» обратился пожилой местный житель. На мобильный телефон ему поступил звонок якобы от племянницы. Девушка сказала, что совершила ДТП и может стать фигуранткой уголовного дела. Но она может возместить ущерб пострадавшей стороне и избежать наказания. Мужчина поверил и передал курьеру все имеющиеся сбережения – 115 тысяч рублей. Позже он узнал, что общался с мошенниками.

В этот же день на аналогичную уловку попалась 85-летняя жительница города Стародуба. Она отдала приехавшему юноше 431 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Курьером оказался 16-летний школьник из Брянского района. Подростка оперативники задержали прямо в учебном заведении.

Мальчик пояснил, что подработку он нашел в интернете. До потенциальных жертв юноша добирался на такси. Часть денег он оставлял себе в качестве заработка.

Возбуждено уголовное дело.