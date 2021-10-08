Брянского таможенника поймали на мошенничестве в 11 тысяч рублей

Как сообщает региональное СУ СК РФ, 21 августа таможенник пообещал иностранцу организовать беспрепятственный проезд его машины с норковыми шубами через границу. Взамен сотрудник Брянской таможни получил 11 тысяч рублей.

Ночью в Духовщинском районе вспыхнула баня 7 октября около часа ночи житель одного из частных домов на улице Центральной в деревне Зимец Духовщинского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель одного из частных домов услышал громкий треск за окном, а когда вышел на улицу, то увидел, что заревом его полыхающей бани освещена вся

В Сафонове произошел пожар в цеху Днём 6 октября произошло возгорание в одном из производственных помещений на улице Октябрьская в городе Сафоново, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. До прибытия пожарных администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов горела деревянная пристройка в дальнем углу цеха. Огонь

Житель деревни в Сафоновском районе подозревается в доносе В Сафоновском районе возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель деревни Прудки Сафоновского района 1987 года рождения обратился в полицию с заявлением по факту угона принадлежащей ему автомашины иностранного производства. Сотрудники полиции выяснили, что накануне указанный автомобиль стал участником дорожно-транспортного происшествия на федеральной

Неисправная отопительная печь загорелась в Гагарине Вечером 5 октября на улице Строителей в Гагарине произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из частных домов протопили печь в доме и отправились заниматься своими делами. Спустя некоторое время (в двенадцатом часу ночи), они почувствовали едкий запах гари. Обеспокоенные жильцы бросились искать источник запаха и увидели пламя на

Газ пришёл в село На карте газификации Смоленской области появилось больше населённых пунктов, куда пришло голубое топливо. На прошлой неделе в деревнях Коммуне и Мясоедово Вяземского районе были введены в эксплуатацию уличные газопроводы. «Эта работа проводилась в рамках выполнения поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое было принято нами к обязательному исполнению после обращения вязьмички Галины Сергеевны Климовой в