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Брянского уголовника задержали по подозрению в покушении на изнасилование

2021, 06 января 12:54 Происшествия
Брянского уголовника задержали по подозрению в покушении на изнасилование
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По информации СУ СК РФ по Брянской области, ранее судимый 40-летний житель задержан по подозрении в покушении на изнасилование.

Вечером 1 января 2021 года преступник, находясь в подъезде многоквартирного дома по улице Тельмана в Володарском районе города Брянска, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей напал на проживающую в этом доме местную жительницу и попытался изнасиловать ее. Однако, это обнаружили жильцы дома и помогли женщине.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы. Задержанному предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

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