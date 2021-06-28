Брянского взяткополучателя подполковника полиции оставили под арестом

Брянским судом было решено продлить арест подполковника полиции Армена Мкртчяна.

Ранее в сентябре этого года Армена Мкртчяна поймали за взятку, размер которой составил 60 тысяч рублей.

Будучи начальником экзаменационного отделения ГИБДД, мужчина брал деньги за теоретическую часть экзамена. Получается, он участвовал в незаконной выдаче прав людям, которые ПДД не знают.

Подполковника полиции обвинили в коррупции, также за участие был задержан сотрудник ведомства Дмитрий Дарусин.