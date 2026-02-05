Брянскому автомобилисту грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД

2026, 05 февраля 15:19

Брянскому автомобилисту грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска выявили в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля. Автомобиль Belgee не пропустил другую машину, пользующуюся преимуществом. Нарушение едва не стало причиной ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём иномарки был 67-летний мужчина. Инспекторы составили на него административный материал. Нарушителю грозит штраф.