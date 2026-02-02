Путепровод в Унече отремонтировали в прошлом году по нацпроекту

2026, 02 февраля 08:17

Путепровод в Унече отремонтировали в прошлом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в городе Унече отремонтировали путепровод через железнодорожные пути. Он стал одним из ключевых объектов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Брянской области. Путепровод связывает Унечу с федеральной трассой, соседними районами и областным центром.

Сооружение, протяженностью 134,4 метра, специалисты фактически построили заново. Путепровод соответствует требованиям и стандартам безопасности. На надежной конструкции рабочие уложили ровный асфальт, построили тротуары и сделали светодиодное освещение.