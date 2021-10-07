Брянскому пенсионеру грозит колония за хозяйственный нож

В отношении пожилого жителя села Старый Ропск возбудили уголовное дело.

60-летний житель села Старый Ропск Климовского района стал фигурантом уголовного дела из-за хозяйственного ножа.

В частном доме пенсионера полицейские провели обыск и обнаружили самодельный нож. Его владелец пояснил, что сам изготовил нож несколько лет назад и использовал его в хозяйстве.

По результатам экспертизы нож признали холодным оружием. На пенсионера завели дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Пожилому мужчине грозит до двух лет заключения.