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Брянскому пенсионеру грозит колония за хозяйственный нож

2021, 07 октября 08:30 Происшествия
Брянскому пенсионеру грозит колония за хозяйственный нож
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В отношении пожилого жителя села Старый Ропск возбудили уголовное дело.

60-летний житель села Старый Ропск Климовского района стал фигурантом уголовного дела из-за хозяйственного ножа.

В частном доме пенсионера полицейские провели обыск и обнаружили самодельный нож. Его владелец пояснил, что сам изготовил нож несколько лет назад и использовал его в хозяйстве.

По результатам экспертизы нож признали холодным оружием. На пенсионера завели дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Пожилому мужчине грозит до двух лет заключения.

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