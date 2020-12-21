Брянскую фирму накажут за снятие плодородного слоя земли

Природоохранная прокуратура поймала ООО «БрянскАгрострой» на нарушениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

ООО «БрянскАгрострой» запланировало строительство свиноводческого комплекса на территории Семецкого сельского поселения. На земельных участках сельскохозяйственного назначения вблизи с. Семцы Почепского района организация провела работы, связанные со снятием и перемещением плодородного слоя почвы.

Однако в нарушение требований закона организация разрешения на строительство свиноводческого комплекса и проведение внутрихозяйственных работ в администрации Почепского района не получила, заявления о выдаче разрешений не направляла.

В отношении должностного лица ООО «БрянскАгросторой» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы».

Одновременно с этим в адрес руководителя организации внесено представление.