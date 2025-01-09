Бывшего администратора клинцовского суда обвиняют в мошенничестве при получении жилищного сертификата. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвиняют бывшего администратора Клинцовского городского суда.

По версии следствия, в 2023 году фигуран обманным путём получил жилищный сертификат на более чем 5,4 млн рублей, рассчитанный на семью из четырёх человек. Деньги он потратил на покупку дома в Клинцах.

Обвиняемый признал, что не жил с семьёй в Сураже, а зарегистрировались в «чистой» зоне лишь для получения сертификата.