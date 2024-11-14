Бывшего адвоката брянский суд оштрафовал за посредничества во взяточничестве

Бывшего адвоката брянский суд оштрафовал на один миллион рублей за посредничества во взяточничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об обещании посредничества во взяточничестве. Приговор выслушал бывший адвокат региональной Адвокатской палаты региона.

В апреле-мае 2022 года 45-летний мужчина представлял интересы предпринимателя по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. По просьбе своего подзащитного он договорился с сотрудником полиции о выплате тому 600 тысяч рублей ежемесячно за невоспрепятствование бизнесу. Общая сумма предполагаемой взятки превысила 14 млн рублей.

Суд оштрафовал виновного на один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.