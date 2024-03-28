Бывшего адвоката из Брянска ждёт суд по обвинению в мошенничестве на 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 45-летнего бывшего адвоката из Брянского района.

По версии правоохранителей, с октября 2021 по апрель 2023 года мужчина обманывал своих подзащитных и их родственников, сообщая о необходимости передачи взяток судьям и сотрудникам следственного изолятора для принятия определенных решений. Он получил более 630 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Преступления выявили оперативники УФСБ России по Брянской области.