Бывшего брянского полицейского приговорили к тюрьме за мошенничество

Брянский суд приговорил к четырем годам колонии бывшего начальника отдела полиции. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на мошенничестве. На скамье подсудимых оказался бывший начальник отдела МВД России «Брянский». Так, страж порядка договорился с представителем фирмы о непривлечении ее сотрудников к ответственности по уголовному делу, находящемуся в другом органе внутренних дел. За это он попросил пять миллионов рублей.

Полицейского задержали сотрудники ФСБ и собственной безопасности УМВД после передачи части денег предпринимателем.

Суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам в колонии общего режима. Осужденный лишен специального звания «полковник полиции». Решение не вступило в законную силу.