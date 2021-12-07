Бывшего брянского участкового осудят за мошенничество на 11,9 миллиона рублей

Правоохранитель помог нескольким брянцам незаконно получить компенсацию за «чернобыльское» жилье.

Бывшего брянского полицейского обвиняют в мошенничестве при получении государственных выплат в особо крупном размере.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с марта 2014 года по апрель 2015 года участковый уполномоченный полиции ОП «Климовский» МО МВД России «Новозыбковский» помог собственникам пяти домов в Климовском районе оформить документы и получить единовременную компенсацию за утрату имущества в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Размер государственных выплат составил 11,9 миллиона рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности региона.

В ходе следствия бывший полицейский возместил часть ущерба в размере 1,2 миллиона рублей. Суда он дожидается под стражей.

Расследование уголовных дел в отношении собственников домов продолжается.