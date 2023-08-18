Бывшего директора брянского регоператора по обращению ТКО обвиняют в даче взятки сотруднику контролирующего органа за покровительство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу. лВ преступлении обвиняют 44-летнего бывшего генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Брянской области.

По версии следствия, руководитель, не желая нести расходы для безопасной эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов и нести ответственность за нарушения законодательства в сфере природопользования, передал заместителю руководителя контролирующего госоргана 310 тысяч рублей за покровительство и попустительство при надзоре.

Преступление выявили оперативники отдела экономической безопасности УМВД. Суд заключил бывшего гендиректора под стражу на время расследования.