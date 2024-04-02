Город32

Бывшего госинспектора брянского технадзора ждёт суд за взятки

2024, 02 апреля 13:45 Происшествия
Бывшего госинспектора брянского технадзора ждёт суд за взятки
Источник фото

Бывший госинспектор технадзора Гордеевского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Приговор выслушает бывший главный государственный инспектор инспекции гостехнадзора Гордеевского района.

По версии правоохранителей, в ноябре 2018 года фигурант получил от жителя района деньги за выдачу удостоверения на право управления самоходными транспортом. Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности УМВД.

Читайте также
Брянский губернатор почтил память павших воинов в Гомеле
02 апреля 15:35
Брянский губернатор почтил память павших воинов в Гомеле
Брянские стрелки завоевали две золотые медали на Кубке России
02 апреля 14:32
Брянские стрелки завоевали две золотые медали на Кубке России
Лесной пожар потушили в Жуковском округе
02 апреля 12:15
Лесной пожар потушили в Жуковском округе
На ремонта ДК в Суземском районе потратят более трёх млн рублей
02 апреля 11:44
На ремонта ДК в Суземском районе потратят более трёх млн рублей

Новости регионов

27.03.2024 11:05
От Мангуша до Орла
В Смоленске прошла Межрегиональная конференция поисковиков в честь открытия нового сезона «Вахты Памяти-2024». Представители 80 отрядов из разных уголков России, в числе которых поисковики ЛДНР и подшефного Мангуша, собрались в Штабе общественной поддержки региона. Акция «Дорога домой» и Межрегиональная конференция ознаменовали открытие «Вахты Памяти-2024». В последний путь Акция «Дорога домой» прошла в сквере Воинов-интернационалистов. В
27.03.2024 11:03
Ценные кадры
Как в регионе готовят специалистов для стройкомплекса. В Смоленске можно будет получить профессию инженера-­строителя. При поддержке правительства региона в этом году начнётся реализация новой сетевой образовательной программы бакалавриата «Строительство» – ​кадры совместно будут готовить Смоленский государственный университет и НИУ Московский государственный строительный университет. Известно, что для подготовки будущих специалистов выделено 20 бюджетных мест, конкурсный приём на которые стартует уже летом. Запрос
27.03.2024 11:01
На сладкое
По итогам 2023 года кондитерские предприятия Смоленской области в три раза увеличили производство тортов и пирожных. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, общий объём выпущенной в регионе сладкой продукции составил 1200 тонн. «Это почти 310% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Занимаем 5‑е место в ЦФО, где выпускается почти 45% всех сладостей в стране», – ​отметил глава региона. Кстати, по его словам,
27.03.2024 10:59
Первый звонок
Долгожданное событие для жителей растущего микрорайона «Соловьиная роща» в Смоленске произошло в конце марта. Завершены все необходимые работы в новой школе-­лицее, и она готова принять первых учеников. Уже с апреля к учёбе смогут приступить ребята 1–7-х классов, которые хотят уйти на летние каникулы из нового образовательного учреждения. А с сентября здесь ждут учеников 1–11-х классов и с особым волнением тех, кто впервые сядет за парты. Многопрофильный лицей начнёт
27.03.2024 10:58
Миллионный турист
Смоленская область всегда рада туристам и готова поддерживать тех, кто занимается приёмом гостей. В регионе впервые объявлен областной грантовый конкурс для проектов в сфере туризма. Принять участие в отборе смогут не только юридические лица, но и ИП, и некоммерческие организации. А деньги можно будет потратить на покупку туристического снаряжения, инвентаря и экипировки, а также направить на проведение событийных мероприятий. О запуске конкурса сообщил губернатор Василий Анохин. «Мы понимаем, что
27.03.2024 10:57
Рост инвестиций – ​на новых скоростях
По итогам 2023 года Смоленская область стала одним из лидеров в стране по привлечению инвестиций – ​динамике увеличения объёма вложений в основной капитал. «В масштабах всей России мы продвинулись на 71 позицию вперёд и стали 9‑ми. В рамках ЦФО обошли 15 регионов и заняли 2‑е место. Общий итог с учётом роста в прошлом году составил почти 95 млрд руб­лей. Это исторический максимум за последние десятилетия», – ​прокомментировал губернатор Смоленской области Василий

Актуальные темы

Общество
Новый троллейбусный маршрут запустят в Брянске в апреле
Происшествия
Брянцев предупредили о резком поднятии воды в реках
Происшествия
Бывшего адвоката из Брянска ждёт суд по обвинению в мошенничестве
Общество
Брянский эксперт осудил поддержку безнаказанности «детей из хороших семей»
Разное
Арендатор торгового центра в Брянске получил штраф за упавшую на льду женщину

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Премиум-аккаунт, золото и скидки: новые бонусы для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
Премиум-аккаунт, золото и скидки: новые бонусы для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

«Ростелеком» обновляет список бонусов для игры «Мир танков» от Lesta Games в рамках игровой опции «Мир танков. Мир кораблей» в составе тарифов линейки «Игровой».

Брянские железнодорожники усилят профилактическую работу среди населения
Брянские железнодорожники усилят профилактическую работу среди населения

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов брянские железнодорожники усиливают профилактическую работу с гражданами. Акция «Уступи дорогу поездам» будет проводиться с 1 по 30 апреля 2024 года.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.