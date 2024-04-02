Бывшего госинспектора брянского технадзора ждёт суд за взятки

Бывший госинспектор технадзора Гордеевского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Приговор выслушает бывший главный государственный инспектор инспекции гостехнадзора Гордеевского района.

По версии правоохранителей, в ноябре 2018 года фигурант получил от жителя района деньги за выдачу удостоверения на право управления самоходными транспортом. Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности УМВД.