Бывшего начальник подразделения РЖД из Брянска обвиняют в получении взятки

Бывший начальник подразделения РЖД из Брянска предстанет перед судом по обвинению в получении более миллиона рублей проведение работ без договора. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В преступлении обвиняют 48-летнего бывшего начальника Брянской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД».

Следователи выяснили, что в 2016-2017 годах директор коммерческой организации города Москвы перевёл фигуранту 1 млн 140 тысяч рублей за установку систем освещения на платформах в Брянской и Калужской областях работниками Брянской дистанции электроснабжения без заключения договора. Преступление выявили сотрудники полиции и ФСБ.