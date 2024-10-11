Бывшего начальника центра занятости брянский суд отправил в колонию за мошенничество и подделку документов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В законную силу приговор Советского районного суда Брянска по уголовному делу о мошенничестве, подделке платежных распоряжений и злоупотреблении должностными полномочиями. Виновными в преступлениях признаны бывший начальник регионального управления государственной службы труда и занятости населения, 1972 года рождения, её заместитель и директор Регионального учебного центра.
В 2019 году сообщники заключали со знакомыми фиктивные договоры об оказании образовательных услуг. Те получали деньги и отдавали их соучастникам. Для списания бюджетных средств они изготавливали поддельные платежные распоряжения. Кроме того, директор учебного центра организовал фиктивный процесс обучения лиц предпенсионного возраста по нацпроекту «Демография». Ущерб превысил 800 тысяч рублей.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки до двух с половиной лет и штрафам от 40 до 120 тысяч рублей.
Осужденные обжаловали решение. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалобы.
09.10.2024 11:49
Деловые связи
Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально
09.10.2024 11:41
Под крылом самолёта
Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству
09.10.2024 11:40
Жильём обеспечим
Для привлечения кадров на периферию и поддержки уже работающих специалистов в регионе возводят жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало строительство многоквартирных и частных домов в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах. По словам губернатора Василия Анохина, планируется ввести 5 тысяч кв. м жилья. Это почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 3
09.10.2024 11:39
Не в прибыли дело
Как в регионе поддерживают НКО. Поисковое движение, волонтёры, молодёжные активисты, НКО, работающие с уязвимыми группами населения и участвующие в сборе помощи бойцам СВО… Сфера деятельности смоленских общественников обширна и растёт с каждым годом. Равно как и число таких организаций. На сегодняшний день в Смоленской области активно работают 1267 НКО. Для их поддержки выстроена целостная система