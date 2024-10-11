Бывшего начальника центра занятости брянский суд отправил в колонию за мошенничество и подделку документов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу приговор Советского районного суда Брянска по уголовному делу о мошенничестве, подделке платежных распоряжений и злоупотреблении должностными полномочиями. Виновными в преступлениях признаны бывший начальник регионального управления государственной службы труда и занятости населения, 1972 года рождения, её заместитель и директор Регионального учебного центра.

В 2019 году сообщники заключали со знакомыми фиктивные договоры об оказании образовательных услуг. Те получали деньги и отдавали их соучастникам. Для списания бюджетных средств они изготавливали поддельные платежные распоряжения. Кроме того, директор учебного центра организовал фиктивный процесс обучения лиц предпенсионного возраста по нацпроекту «Демография». Ущерб превысил 800 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки до двух с половиной лет и штрафам от 40 до 120 тысяч рублей.

Осужденные обжаловали решение. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалобы.