Бывшего технического директора брянского завода осудили за мошенничество и хищение радиаторов Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество и присвоение с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказался бывший технический директор Брянского завода силикатного кирпича.
С марта по октябрь 2024 года фигурант при заполнении табелей учёта рабочего времени отмечал дополнительные смены сотрудникам, которые их фактически не выполняли. На основании фиктивных документов работники получали деньги, которые переводили на счёт технического директора предприятия. Сумма ущерба составила 164 800 рублей.
Кроме того, обвиняемый дал указание начальнику цеха предприятия отдать ему три подотчётных биметаллических радиатора стоимостью 26 400 рублей. Их он установил у себя дома
Ущерб бывший технический директор возместил. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.
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