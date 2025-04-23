Бывшего врача брянского бюро медико-социальной экспертизы осудили за взятки

Бывшего врача брянского бюро медико-социальной экспертизы суд оштрафовал за получение взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района вынес приговор по уголовному делу о получении взяток. На скамье подсудимых оказалась 65-летняя руководитель-врач по медико-социальной экспертизе филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области.

С октября 2018 года по март 2023 года женщина получала через свою знакомую деньги за содействие в установлении и продлении гражданам группы инвалидности. Сумма взяток превысила 250 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 700 тысяч рублей и лишил права занимать должности на государственной службе.

Сумма взятки конфискована в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.