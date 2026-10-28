Брянщина усиливает оборону от дронов на земле, на дорогах и в эфире

2026, 28 октября 12:08

Ежедневные атаки беспилотников стали для Брянской области фоном жизни, а их мишенями все чаще оказываются автобусы с пассажирами, поезда, жилые дома, личные машины и грузовики предпринимателей.

В региональном правительстве собрали представителей силовых структур и обсудили, как защищать людей дальше. Глава региона потребовал дополнительных мер безопасности и попросил учитывать при этом как мнение жителей, так и рекомендации специалистов.

Главная новость касается межмуниципальных дорог. Самые популярные направления оборудуют противодроновыми сетками, чтобы снизить риски на участках с постоянным потоком жителей и перевозчиков. На улицах и в селах станет больше людей в форме, по всему региону добавятся мобильные огневые группы и патрули с оружием и техникой. Бригаде «БАРС-Брянск» поручено держать бойцов непосредственно в населенных пунктах, чтобы оперативно реагировать на угрозы.

Не забыли и о связи. После ударов в приграничье сотовая сеть часто пропадает, поэтому сообщения об опасности ракетных ударов, беспилотников и FPV-дронов транслируют по телевидению и радио, а охват радиостанций расширяют. Военные помогают жителям подключать рации и настраивать их на нужную частоту.

Координацией занимается региональный оперативный штаб. Власти заявляют, что безопасность жителей стоит в приоритете, а от глав муниципалитетов, силовых структур и экстренных служб ждут слаженной работы.

Источник – сайт АиФ-Брянск