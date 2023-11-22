Бывшего замначальника полиции Брянска обвинили в попытке получить ещё две взятки

Бывшему замначальника полиции Брянска следователи предъявили обвинение в покушении на получение ещё двух взяток. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о взятках в отношении бывшего заместителя начальника Управления МВД России по городу Брянску. Так, по версии следователей, страж порядка при посредничестве адвоката пытался получить более 14 млн рублей от предпринимателя за покровительство. Но коммерсант платить не стал.

Также следователи выяснили, что до этого факта, в июле 2020 года, фигурант при посредничестве адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов получил от потенциальным подозреваемого по уголовному делу о сбыте контрафактных сигарет более 3,5 млн рублей.

За это полицейский обещал освободить мужчину от ответственности и сообщать о следственных действиях.

А в декабре 2020 года он потребовал ещё 15 млн рублей. Но в этот раз денег не получил.

Обвиняемый содержится под стражей.