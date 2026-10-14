Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские

2026, 14 октября 14:42

Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня подряд после обеда в магазин по улице Авиационной в городе Брянске наведывался мужчина. Он тайно выносил из торгового брикеты с сыром. Ущерб торговой точке составил почти 6 500 рублей. Администратор обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. 44-летний житель Бежицкого района областного центра ранее не раз уже был судим.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».