Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские

2026, 14 октября 14:42
Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Источник фото

Серию краж сыра из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Два дня подряд после обеда в магазин по улице Авиационной в городе Брянске наведывался мужчина. Он тайно выносил из торгового брикеты с сыром. Ущерб торговой точке составил почти 6 500 рублей. Администратор обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. 44-летний житель Бежицкого района областного центра ранее не раз уже был судим. 

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
14 октября 14:49
Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки
14 октября 14:35
Двух молодых брянцев подозревают в краже телефона и денег у пенсионерки
Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»
14 октября 13:39
Брянские танцоры завоевали две медали на турнире «Динамиада 2026»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16835) брянск (7261) ДТП (2896) ГИБДД (2465) прокуратура (2216) уголовное дело (2154) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1749) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1169)