Бывший брянский адвокат получил условный срок за фальсификацию доказательств

2026, 14 апреля 11:47

Бывший брянский адвокат получил условный срок за фальсификацию доказательств и мошенничество. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. На скамье подсудимых оказался бывший адвокат областной коллегии адвокатов.

В 2024 году фигурант, действуя в составе группы, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с организации задолженности по договору займа, процентов за пользование деньгами и судебных расходов на более чем 540 млн рублей. Для обоснования требований он предоставил фальсифицированные документы. Фигурант вместе с сообщниками также вели переговоры с представителями организации для досудебное урегулирование спора.

Довести преступление до конца не дали оперативники регионального УФСБ. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а также лишил права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Уголовное дело в отношении другого фигуранта находится в производстве следствия.