Бывший брянский участковый осужден за мошенничество на 11,8 миллиона рублей

Суд приговорил подозреваемого к четырём годам и шести месяцам тюрьмы и 700 тысячам штрафа.

Стародубский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с госвыплатами на 11,8 миллиона рублей.

В следственном комитете Брянской области рассказали, что с марта 2014 по апрель 2015 года участковый уполномоченный полиции помог пятерым владельцам домов в Климовском районе оформить компенсацию на имущество, утраченного из-за Чернобыльской катастрофы. Законных оснований для получения денег у них не было.

Государству причинён ущерб в 11 859 000 рублей. Часть денег — 1 миллион 200 тысяч рублей подозреваемый возместил до суда.

Суд приговорил мужчину к четырём с половиной годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей.