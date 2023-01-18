Бывший директор брянского лицея получил пять лет колонии

Бывшего руководителя брянского лицея №27 суд приговорил к пяти годам колонии за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего директора лицея № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова Брянска. В 2012 — 2020 годах по его распоряжению в образовательную организацию фиктивно трудоустроили 12 человек. В табели учета рабочего времени включались ложные сведения для начисления заработной платы. Директор лицея вместе с четырьмя заместителями похитили 3,6 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 5 годам в исправительной колонии общего режима. Государственные должности он не сможет занимать три года.

Фигурант взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Бывшие коллеги директора лицея уже отбывают наказание.