Бывший сотрудник брянского медучреждения отправится в колонию за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушал бывший заведующий лаборатории Брянского клинико-диагностического центра.

С мая 2019 года по апрель 2024 года фигурант получил от руководителя коммерческой организации 709 тысяч рублей. За деньги он помогал с заключением договоров поставок медицинских товаров между подконтрольными предпринимателю организациями и учреждениями здравоохранения региона. Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии строгого режима и штрафу в размере трехкратной суммы взятки. Также в доход государства конфискованы деньги, полученные преступным путем. Решение не вступило в законную силу.