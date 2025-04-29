Бывших брянских депутата и адвоката суд отправил в колонию за мошенничество на 11,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу от бывшего депутата Артёма Ашеко и экс адвоката Алексея Чаплыгина. Советским районным судом Брянска они признаны виновными в мошенничестве. Депутат получил шесть лет колонии и 400 тысяч рублей штрафа, а адвокат — к пять с половиной лет тюрьмы и 350 тысяч рублей штрафа.

С ноября по декабрь 2022 года фигуранты вместе с двумя жителями Брянска похитили у предпринимателя 11,8 млн рублей, пообещав ему помощь в разрешении корпоративного спора.

Осужденные и их защитники оспорили решение. Но Брянский областной суд жалобы отклонил, а приговор оставил без изменения.