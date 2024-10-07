Бывшую чиновницу ждёт суд за превышении должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Стародубский районный суд рассмотрит дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В преступлениях обвиняют 53-летнюю бывшую руководительницу комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа.
По версии следствия, весной 2023 года женщина без проведения аукциона заключила договор аренды земельного участка с жителем Стародуба. Желая скрыть свою некомпетентность в ноябре она изготовила соглашение о расторжении договора аренды и сама поставила подпись за другое лицо. Документ она направила в Россреестр на регистрацию.
Преступления выявили работники прокуратуры и регионального управления ФСБ.
02.10.2024 13:46
Огни небольшого города
Одним из подарков смолянам и гостям к прошедшему Дню города стала яркая подсветка телебашни, которая теперь в вечернее и ночное время сверкает яркими огнями. Телебашня расположена в самом центре Смоленска, является самым высоким его сооружением и видна издалека. В запуске художественной подсветки телевышки принял участие губернатор Василий Анохин. Отметим, что для преображения вечернего облика Смоленска
02.10.2024 13:44
На Восток
Развитию экспорта было посвящено заседание Президиума Госсовета РФ, которое провёл на прошлой неделе президент Владимир Путин. О своём участии в мероприятии и о принятых решениях рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона вместе с группой участников работал над инициативами по улучшению механизмов продвижения российских брендов и продукции на рынки дружественных стран на Ближнем Востоке, в Африке,
02.10.2024 13:43
Без жилищных проблем
До 1 миллиона рублей могут получить смоляне в качестве компенсации за оплату первоначального взноса по ипотеке. Соответствующее решение утвердил губернатор Василий Анохин. «Мерой поддержки могут воспользоваться сотрудники бюджетных учреждений – учителя и преподаватели, врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, спортивные тренеры и инструкторы, концертмейстеры, которые впервые трудоустроились в 2023–2024 гг. и планируют проработать в организации как минимум
02.10.2024 13:42
Научно и системно
В Смоленске прошёл форум «Русский мир против нацизма», который был организован по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и носит имя учёного-лингвиста Татьяны Щипковой, активно занимавшейся православным просвещением в советские годы. Весьма символично, что город провёл масштабное мероприятие в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Форум объединил ведущих учёных, преподавателей, представителей духовенства, журналистов,
02.10.2024 13:41
С сумкой на ремне
Как в регионе будут решать проблемы почты. Не секрет, что в глубинке сегодня не хватает почтальонов. И от этого прежде всего страдает местное население. Для частичного решения проблемы гражданам могут разрешить совмещение работы на почте и в муниципальных учреждениях. А к выполнению отдельных задач, возможно, привлекут самозанятых. С такими инициативами выступил губернатор Смоленской области Василий