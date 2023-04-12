Бывшую замдиректора брянского департамента обвиняют во взяточничестве

Бывшую заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области обвиняют в получении крупной взятки.

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело о получение должностным лицом взятки. В преступлении подозревают бывшую заместителя директора регионального департамента здравоохранения. По версии следствия, с сентября 2021 года по декабрь 2022 года подозреваемая через посредника получила более 1,5 млн рублей за заключение договоров на поставку лекарств без конкурсов в интересах фармацевтической компании.

Преступление выявили сотрудники УМВД и ФСБ. Взяткополучателю и посреднику предъявили обвинения. Им выбирают меру пресечения.