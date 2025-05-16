Человек пострадал на пожаре в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 16 мая в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Дружбы загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки пять человек. Огонь оперативно потушили.

Один человек на пожаре пострадал. В причинах ЧП разбираются эксперты.