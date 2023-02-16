Человек пострадал на пожаре в поселке Первое Мая

Ночью в спасательно ведомство сообщили о возгорании сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома на улице Зеленая в поселке Первое Мая Клинцовского района. Два пожарных расчета справились с огнём за 15 минут.

Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе? 9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия. На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова. Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в

Испить колодезной воды В Смоленской области отремонтируют действующие и построят новые колодцы. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. Глава региона напомнил, что в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе в ходе одного из заседаний регионального парламента внесли инициативу по строительству новых либо капремонту уже имеющихся колодцев на территории сельских поселений области. «Безоговорочно её

На село — с концертами С этого года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Или, как его ещё называют, Дом культуры на колёсах. Он был приобретён в рамках нацпроекта «Культура». А это значит, что жители небольших деревень, которые находятся далеко от более крупных населённых пунктов, не останутся без внимания культмассового сектора: они смогут посещать концерты и