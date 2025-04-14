Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

12 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Климовском районе. В селе Митьковка на улице Советская загорелся жилой дом.

Тушить огонь приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели быстро справились с возгоранием.

На пожаре пострадал человек. Причину ЧП установят эксперты.