Четыре автоцистерны потушили пожар в Дятьково

Четыре автоцистерны потушили пожар в жилом доме в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Дятьково. Частный жилой дом загорелся на улице Хрустальная.

Четыре пожарные автоцистерны больше часа тушили огонь. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выясняют эксперты.