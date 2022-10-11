Четыре брянца потеряли больше четырёх млн рублей на инвестициях

Мошенники обобрали четырех жителей областного центра под предлогом быстрого заработка на инвестициях.

В полицию Брчнска обратились двое жителей Советского и Фокинского районов. С ними связался якобы эксперт по инвестициям и предложил выгодно вложить деньги. На акции мужчины перевели 4 007 000 рублей. После этого собеседник пропал.

Быстро заработать в интернете решили ещё двое двое жителей Володарского района Брянска. В результате они лишились 3600 и 5610 рублей.

Полиция проводит проверку.