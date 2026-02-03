Греем улицу за свой счёт»: как брянчане выживают в ледяном общежитии

Морозная зима превратила жизнь обитателей дома на Гоголя, 9 в настоящее испытание на выносливость. В муниципальном общежитии люди буквально отапливают улицу собственными деньгами, а в комнатах температура держится на уровне холодильника.

Большая часть здания пустует больше десяти лет. Окна и двери в свободных помещениях распахнуты настежь, превращая дом в одну большую продувную коробку. Жительница Людмила показывает счета за электричество — почти 900 рублей в месяц при минимальном потреблении.

«Неужели нужны деньги, чтобы закрыть окна? Или в городском комитете ЖКХ не найдётся лишних замков?» — недоумевает женщина. Она уже 30 лет стоит в очереди на получение постоянного жилья, но пока вынуждена жить во временном.

Особенно досаждают соседи, которые самовольно заняли несколько комнат, устроив там курилку и сушилку с постоянно открытыми окнами. Управляющая компания периодически забивает проёмы, но доски тут же срывают.

Городская администрация отделалась дежурными фразами про проектно-сметную документацию. А люди продолжают мёрзнуть в валенках при горячих батареях, при этом отапливая улицу.

