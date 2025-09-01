Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Выгоничском районе на 12 км трассы «Брянск-Новозыбков»—Трубчевск накануне произошла авария. 29-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford Focus. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и трое пассажиров 26-и, 28-и и 35-и лет получили травмы. Трое их них госпитализированы. 35-летнего мужчину после осмотра медики отпустили домой с назначением лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.