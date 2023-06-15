Четыре пассажира пострадали в аварии с маршруткой в Брянске

Четыре пассажира пострадали в аварии с маршрутным автобусом в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Московском в Брянске. 30-летний водитель маршрутки Citroen не соблюдал дистанцию. Автобус столкнулся с движущимся впереди автомобилем Toyota RAV-4. От удара иномарку отбросило на Chevrolet Niva.

Три женщины 32, 38, 27 лет и мужчина 26 лет из микроавтобусы получили травмы. 38-летняя пассажирка с переломом ключицы попала в больницу.