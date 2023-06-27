Четыре подростка пострадали в аварии в Стародубе

Четыре подростка получили травмы в аварии с начинающим водителем в Стародубе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Краснооктябрьской в городе Стародубе произошло ДТП. 19-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-21099». Легковушка выехала на встречную полосу и по касательной задела Skoda Fabia и «Лада Гранта». После этого «ВАЗ» перевернулся.

Травмы получили четверо несовершеннолетних пассажиров. 16-летнего и 14-летнего подростков отпустили с рекомендацией обратиться в поликлинику. Еще двух пассажиров 15-ти лет отвезли в больницу.

Водитель «ВАЗа» за рулём менее полугода. Инспекторы составили на него четыре протокола, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО.