Четыре подростка пострадали в ДТП в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Навлинском районе на 9 км автодороги регионального значения «Украина — Гаврилково» произошла авария. 16-летний водитель на питбайке Sharmax 230 врезался в впереди движущийся питбайк Sharmax 190 под управлением 16-летнего приятеля.

Травмы получили оба юных байкера, а также их пассажирки 15-и и 13-и лет. Подростков госпитализировали. Все они были без защитной экипировки.

На юных водителей инспекторы составили административные материалы.