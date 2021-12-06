Четыре уголовных дела за уклонение от надзора возбудили брянские полицейские

Стражи порядка подвели итоги операции «Надзор».

Профилактические мероприятие завершилось на прошлой неделе.

Полицейские проверили 986 человек, попадающих под административный надзор. 65 человек правоохранители поставили на учёт. Также инспекторы выявили 75 правонарушений и возбудили четыре уголовных дела за уклонение от административного надзора и соблюдение судебных ограничений.

В операции участвовали инспекторы по административному надзору, участковые, оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники ППС и ГИБДД.