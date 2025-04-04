Четырёх цыган ждёт суд за разбой и грабёж в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о разбое, грабеже и похищении паспорта. В преступлении обвинили четверых лиц цыганской национальности в возрасте от 16 до 23 лет.

По версии следствия, в октябре 2024 года фигуранты напали на 41-летнего мужчину в подземном пешеходном переходе в Советском районе областного центра. Один из обвиняемых ударил потерпевшего по голове. Когда мужчина упал, сообщники обыскали одежду и похитили мобильный телефон.

В этот же день они незаконно проникли в квартиру 42-летнего жителя Советского района. Фигуранты сильно избили потерпевшего и похитили имущество. Также они забрали у него паспорт, чтобы затруднить возможность обратиться в правоохранительные органы.