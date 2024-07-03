Чиновница из Навлинского района получила условный срок за неогороженный заброшенный дом, в котором получила травмы школьница.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о халатности. Приговор выслушала 63-летняя жительница Навлинского района, исполнявшая обязанности главы сельской администрации.

Суд установил, что женщина допустила халатное отношение к должностным обязанностям. Она не предотвратила свободный доступ людей в заброшенный многоквартирный дом в селе Соколово. В бесхозном здании регулярно собирались подростки. 4 июля 2023 года 15-летняя школьница сорвалась с полуразрушенного балкона на втором этаж. Девочка осталась жива, но получила тяжёлые травмы.

Суд приговорил женщину к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.