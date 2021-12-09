Дальнобойщик провел сутки у перевернувшейся на брянской трассе фуры

Водитель большегруза греется у костра.

8 декабря на дороге Стародуб – Климово перевернулась фура. Водитель остался на ночь, чтобы охранять груз.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. «На брянской трассе дальнобойщик вторые сутки ночует на улице у костра. Судя по всему, водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. Пока что его не эвакуировали», – сообщили они.

Брянцы предложили помощь, однако дальнобойщик от нее отказался.

«Я вчера подъезжал утром, как слетел, и вечером уже, спросил, помочь чем, может, он был с кем-то в другой легковой машине. Находится в Стародубском районе, село Малышкин. От помощи отказался. Сказал: «Ждем фуру, перегружаться нужно», – также сообщают очевидцы.