Главный редактор «МК в Брянске» попал в снежный занос вместе с сотрудниками региональной станции переливания крови по дороге на Донбасс.
Напомним, сотрудники Брянской станции переливания крови везут очередную партию донорской крови для медиков и пациентов новых регионов России. Накануне они попали в метель на трассе М-4 «Дон». Вместе с ними ценный груз везёт главный редактор «МК в Брянске» Григорий Кожурин.
«Ночь прошла спокойно. Ребята попытались объехать пробку, но на всех дорогах произошли аварии. В городе Каменск-Шахтинск, в районе которой заблокирована трасса, оказался в центре снежной бури — дороги перегородили упавшие деревья, оборванные провода. Фото из местных соцсетей напоминали картины из фильмов-катастроф. Власти Ростовской области объявили чрезвычайное положение на территории нескольких районов попавших под удар стихии», – рассказывает журналист.
В итоге брянцы провели ночь в машине около заблокированной трассы. Но и утром ситуация не улучшилась — дорога заблокирована.
«Самое главное, что ценный груз крови находится в целости и сохранности. Как только дорога будет разблокирована машина станции переливания крови продолжит движение к намеченной цели», – отметил Григорий Кожурин.
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