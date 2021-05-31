Дебошир кидался мороженым в продавцов алкомаркета в Брянске (ВИДЕО)

Нарушителя порядка задержали полицейские.

Вечером 31 мая в алкомаркет «Красное&Белое» на улице Вокзальной в микрорайоне Отрадное в Брянске ворвался злоумышленник.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, мужчина принялся дебоширить: он разбил бутылку коньяка, снес несколько стеллажей с продуктами и кидался в продавцов мороженым. Работники магазина вызвали наряд полиции. В результате у дебошира оказались порезаны руки и лоб.

«Он расхаживал и набрасывался на прохожих, его потом приковали к железной штуке возле магазина, и он не мог выбраться, дальше он задавал глупые вопросы: «А что я сделал?», – рассказали очевидцы.

По их словам, полицейские предложили нарушителю компенсировать ущерб, а тот, в свою очередь, просил вызвать скорую помощь, ссылаясь на побои со стороны правоохранителей.

В результате на мужчину составили протокол, после чего полицейские увезли его с места происшествия.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.