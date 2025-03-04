Дело о даче взятки судье рассмотрит брянские суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки. В преступлении обвиняют житель города Брянска.

По версии следствия, фигурант, действуя в интересах своего знакомого, обвиняемого в присвоении и растрате, договорился с его адвокатом Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов о передаче 3 млн рублей судье кассационного суда.

Днём 20 ноября прошлого года он передал адвокату половины суммы взятки. Позднее адвоката задержали полицейские при передаче денег знакомому судьи, участвовавшему в оперативном мероприятии.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Брянской области. Уголовное дело в отношении адвоката уже рассматривается судом.