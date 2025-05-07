Дело о гибели ребёнка в аварии рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвинили 35-летнего жителя Московской области.

Днём 16 февраля 2025 года в районе 8 км автодороги «Мглин-Сураж» из остановившейся маршрутки на проезжую часть выбежала восьмилетняя девочка. Школьницу сбил Volkswagen Tiguan, который превысил скорость. Девочка скончалась по пути в больницу.

Обвиняемый признал себя виновным. Он пояснил, что пытался свернуть и избежать ДТП.

По инициативе ГАИ водителя маршрутного такси привлекли к административной ответственности за высадку пассажиров вне остановочного пункта.