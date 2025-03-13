Дело о краже четырёхлетней давности рассмотрел брянский суд

Дело о краже денег из дома четырёхлетней давности рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клетнянского района вынес приговор по уголовному делу о краже, совершенной почти четыре года назад. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя женщина.

В мае 2021 года обвиняемая приехала в посёлок Клетня. Она ходила по домам и продавала различные товары. В одном жилище фигурантка обнаружила незапертую входную дверь. Она проникла внутрь и похитила 185 тысяч рублей.

Преступление женщина совершила в период условного осуждения. Они признала себя виновной и вернула часть денег.

Суд приговорил женщину к двум годам и двум месяцам в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.