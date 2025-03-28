Дело о мошенничестве на 5,2 млн рублей рассмотрит брянский суд

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2022 года обвиняемый выдавал себя за представителя организации, которую ранее возглавлял его умерший брат. Через систему электронного документооборота он направил заявку на поставку табачной продукции. При этом выполнять обязательства по договору он не собирался. Фигурнат похитил 50 тысяч пачек сигарет на 5,2 млн рублей. Продукцию он продал, а деньги потратил, не расплатившись за поставку.

Слышать и знать В Десногорске установят мемориал для увековечения памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин – вопрос обсуждался на встрече с участниками СВО и их семьями, которая состоялась в городе атомщиков на прошлой неделе. «Пообщались, обсудили много важного. Мы должны слышать и знать, что волнует семьи наших защитников, заботиться о них в это непростое время. Обсудили медицинскую и социальную реабилитацию

Пассажирское сообщение «Дороги и транспорт сегодня в центре внимания», – заявил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посетил выставку коммунальной и дорожной техники в центре Смоленска (транспортные средства представили ведущие российские и белорусские компании), а после принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. «За последние 5 лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построены,

На потоке Смоленская область – один из важнейших транспортных и коммуникационных узлов в стране, через который проходят большие потоки импорта. По пути следования автомашин с товарами в Москву на территории нашего региона расположен комплекс «Терминал Никольский», предоставляющий таможенные услуги. Предприятие активно развивается – в марте компания открыла большой цех для маркировки одежды и обуви в отечественной системе

Будем здоровы! Как в регионе улучшают качество медицинской помощи. Как будет развиваться здравоохранение региона, что уже сделано и какие проекты планируется реализовать в будущем? Об этом и многом другом говорили на коллегии минздрава Смоленской области, которая состоялась на прошлой неделе и в которой принял участие губернатор Василий Анохин. Главные вопросы – качество и доступность медицинских услуг, а